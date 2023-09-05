Шибарист из Новосибирска рассказал о влиянии связывания на сексуальную жизнь

Шибарист из Новосибирска рассказал, что эротическое искусство шибари способствует раскрытию человека и расслаблению от негатива.

Новосибирец Евгений Кано занимается шибари в течение долгих лет. В разговоре с «АиФ-Новосибирск» он рассказал, почему сибиряки просят связывать их веревками за деньги.

Первое время мужчина практиковал бандаж, однако в 19 лет обратил особое внимание на шибари. Он подчеркнул, что в шибари очень важно единение людей. В случае с этим эротическим искусством речь идет о мужском внимании женскому полу. При обвязывании девушки веревками, как отметил Евгений, мужчина учится слышать ее желания.

Кано проводит сессии как для пар, так и индивидуальные. Многими его клиентами являются представительницы прекрасного пола. Посредством связывания они желают осознать свои эмоции и проявления. В клубе шибари «Ходзи» мастер проводит и групповое обучение. В процессе связывания Евгений задействует веревки из джута.

«Ко мне приходили пары, которые уже очень много лет в браке, но у них есть какие-то проблемы в сексе. Когда проводим занятие, оказывается, что им просто нужно было начать общаться. Например, позволить партнёрше донести, что она хочет, что ей нравится. Когда мужчина это понимает, слышит, то и секс, и в целом отношения у пары улучшаются», — сказал Кано.

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