Сильный град 4 сентября повредил многие автомобили в Новосибирске

В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града.

Мощный град, который обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября, нанес значительный ущерб многим автомобилям. Об этом рассказывают жители сразу нескольких районов города.

Начавшись в 19:00 местного времени, дождь сразу же перешел в град крупностью вплоть до маленького куриного яйца. Град быстро накрыл дороги и тротуары, в некоторых местах образовав сугробы. Несмотря на то, что некоторые водители пытались спасти свои машины, используя одеяла и ковры, стихия все же успела повредить транспорт, оставив значительные повреждения на стеклах и крышах. Кроме того, непогода заставила автомобили останавливаться на проезжих частях.

Многие автомобилисты выходили из домов к припаркованным машинам и пытались спасти их от града, накрывая толстыми простынями и одеялами.