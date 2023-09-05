Синоптики назвали обрушившийся на Новосибирскую область град аномальным

Прошедший в Новосибирской области 4 сентября град оказался аномальным.

Разбушевавшаяся накануне, в понедельник, в Новосибирской области стихия в виде аномально крупного града не свойственна региону. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила «МК в Новосибирске», что размеры градин в разы превысили норму.

По словам специалиста, размер большинства выпавших градин составил 23 мм. Причем в районе Огурцово можно было наблюдать градины размером 50 мм. Такие показатели опасны, способны повредить коммуникации, транспортные средства, урожай. Кичанова отметила, что к выпадению 4 сентября осадков больших размеров привел контраст температур в разных частях области.

«Самая тёплая температура воздуха оказалась на юго-востоке – до +28 градусов, самая холодная – на северо-востоке (до +13 градусов), — сказала специалист.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске озвучили причины аномально крупного града 4 сентября.