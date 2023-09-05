Учёный из Новосибирска Докутович заявил об угрозах после оправдательного приговора

4 сентября в Новосибирском областном суде отменили оправдательный приговор физику-ядерщику Валентину Докутовичу: присяжные вновь будут слушать историю об убийстве сильно выпившего покупателя. Сам обвиняемый рассказал Сиб.фм, как он жил после оправдательного приговора.

Сиб.фм уже несколько раз подробно рассказывал историю, которая произошла 25 ноября 2021 года в микрорайоне «Семейная сказка» в посёлке Ложок. В этот вечер 26-летний Илья Струц и его друг, будучи в сильном алкогольном опьянении, отправились за добавкой в сельский магазин, который работает до 22.00.

Обнаружив продуктовую точку закрытой, собутыльники пытались заставить инвалида продать им выпивку. На защиту того вышел сын – сотрудник ИЯФ Валентин Докутович. Видя, что хулиганы не отстают, он сбегал за ружьём. После нескольких предупреждений физик-ядерщик выстрелил на поражение.

«Магазин принадлежит моему отцу, вход в него отдельный от двора. Друг говорит, что они ошиблись во времени. Хорошо, а зачем тогда дверь ломать, срывать вывеску? Для чего тогда бежать за человеком? Во двор заходить и угрожать.... Второй потерпевший, его друг также вёл себя агрессивно, — рассказал Сиб.фм Валентин Докутович.

– Один шёл на меня прямо, а второй, видимо, хотел сзади обежать, со стороны машины, напасть со спины. После выстрелов он отскочил и уже не подходил ко мне».

Сотрудник ИЯФ говорит, что выстрелил от испуга. Потом всё это рассказал прибывшим полицейским. Сначала дело возбудили по факту самообороны, но потом переквалифицировали его на две статьи УК РФ — «убийство» и «хулиганство».

Вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей, которая посчитала, что Валентин Докутович невиновен. Однако прокуроры увидели процессуальные нарушения и подали в областной суд апелляционную жалобу. В частности, они считают, что на заседателей оказывалось давление.

4 сентября вторая инстанция отменила оправдательный приговор и отправила дело на пересмотр в тот же районный суд, но в другом составе присяжных. Защита не рассчитывала на другой сценарий развития событий, а сам вновь обвиняемый рассказал Сиб.фм, как ему жилось после оправдательного приговора.

«Сначала нужно защитить свою жизнь, а потом ещё нужно защититься от государства. Магазин мы закрыли, потому что заходили всякие провокаторы. Отцу всё это тяжело далось по здоровью: он ведь был свидетелем всех этих событий. Он и до этого был инвалидом, а тут ещё такой удар,

— подводит итог истории Валентин Докутович. – Сейчас у меня дети живут далеко, потому что им тоже поступали угрозы. В полицию мы не стали заявлять, потому что поступали анонимные звонки и сообщения в интернете».

Физик-ядерщик увёз семью с двумя маленькими детьми из Новосибирска в другой город, но больше об этом ничего не рассказывает. Валентин Докутович намерен до конца биться за оправдательный приговор в суде: для учёного важно получить реабилитацию, чтобы спокойно заниматься наукой дальше.