В Чите покусанная собакой девочка полгода будет лечить шрамы на лице

После случившегося ребенок провел неделю в больнице.

В Чите восьмилетнюю девочку, которую покусала собака, спустя неделю выписали из больницы. Впереди у прострадавшей полгода процедур по рубцеванию швов, сообщает РТК «Забайкалье».

По словам мамы покусанной девочки, главное сейчас, чтобы не осталось шрамов на лице, а с душевными ранами поможет справиться вся семья.

«Наверное облегчение, наконец-то дома, такой тревоги больше нету, переживать уже сильно не за что, врачи хорошие прогнозы сказали, надеемся что шрамов не останется». Как жить? Спокойно будем жить», — рассказала женщина.

Администрация города уже отловила бездомных животных. Читинка надеется, что новые особи не появятся в их дворах, а старых не привезут обратно.

Напомним, под Новосибирском бешеная лиса укусила собаку.