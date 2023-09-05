В Госдуме назвали фейком приказ МО РФ о мобилизации

Россияне рассказывают о получении пугающих сообщений в мессенджерах.

Российские граждане начали пересылать друг другу сообщения с изображением будто бы приказа оборонного ведомства РФ о мобилизации. При этом депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов назвал этот «приказ» фейком, передает ТАСС.

В распространяемых украинскими Телеграм-каналами сообщениях говорится, что с 11 сентября текущего года в стране объявят мобилизацию 200 000 человек. Причем «приказ» называют «секретным». Получателями таких сообщений уже стали жители самых разных российских регионов.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — подчеркнул Картаполов.

Он отметил, что в настоящее время необходимость в проведении дополнительной мобилизации в государстве отсутствует. Депутат сообщил, что сейчас в России активно набирают граждан на контрактную службу. Однако Картаполов добавил, что указ российского лидера о частичной мобилизации остается действующим.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликована карта военной спецоперации на Украине 5 сентября.