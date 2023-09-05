В Кировском районе Новосибирска раскрыли подпольное казино

В Новосибирске раскрыли подпольный игорный клуб.

В Кировском районе Новосибирска правоохранительные органы раскрыли подпольное казино. На основании проверки, которую провели прокуратура Кировского района, сотрудники отдела экономической безопасности полиции и Следственного комитета, было выявлено, что игры проходили в помещениях по адресу ул. Александра Чистякова, дом 8, и ул. Станиславского, дом 29.

Хотя никаких внешних признаков незаконной игорной деятельности не наблюдалось, правоохранительные органы установили, что активная игровая деятельность внутри помещения осуществлялась. Подозреваемые, возраст которых составляет 20 лет, желая получить прибыль от незаконной игорной деятельности, лично контролировали работу игрового зала. Игры проводились как на компьютерах через интернет, так и на игровых автоматах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий зафиксирован игровой процесс, сотрудники правоохранительных органов изъяли 15 единиц игрового оборудования и деньги, полученные от посетителей. Прокуратура возбудила два уголовных дела на основании статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ, связанной с незаконной организацией игорной деятельности. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.