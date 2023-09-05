В Кузбассе мужчина расстрелял рабочих из-за шума

В отношении стрелка возбудили три уголовных дела.

В Ленинске-Кузнецком мужчина открыл стрельбу по дорожным рабочим и ранил одного из них, пишет Сибдепо.

Сообщается, что стрелок подошел к бригаде рабочих, которые выполняли ремонт дороги на проспекте Кирова, и начал ругаться из-за шума. После этого разгневанный горожанин зашел домой и открыл стрельбу из окон.

Правоохранители задержали кузбассовца во время того, как тот выгуливал собаку, им оказался ранее судимый за кражу и разбой 51-летний местный житель.

В отношении местного жителя возбудили три уголовных дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Хулиганство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Максимальная санкция данных статей — 7 лет лишения свободы.

В итоге суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Новосибирске произошла стрельба во дворе жилого дома.