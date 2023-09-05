В Новосибирске 5 сентября весь день будет идти дождь

На Новосибирск обрушится затяжной дождь.

Новосибирск 5 сентября окажется под воздействием затяжного дождя. Об этом сообщили синоптики.

Жителям мегаполиса советуют брать с собой зонт. Отмечается, что во вторник дожди будут наблюдаться до самого вечера. Синоптики подчеркнули, что порывы юго-западного ветра усилятся до 11 м/с.

«Под аккомпанемент ливней в регионе похолодает до +13...+18˚», — проинформировали в центре «Фобос».

В среду дожди не ожидаются. В течение дня будет пасмурно. Причем осадки вернутся в Новосибирск в конце рабочей недели.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск засыпало градом во время грозы 4 сентября. Почти во всех районах мегаполиса затопило улицы, в городе были зафиксированы 9-балльные пробки. Пешеходы жаловались, что невозможно пройти, не намочив ноги. От града пострадало немало автомобилей.