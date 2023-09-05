В Новосибирске депутат ГД Виктор Игнатов поздравил Совет ветеранов Ленинского района с 40-летним юбилеем

Новосибирский депутат поздравил районный Совет ветеранов с 40-летием.

В Новосибирске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Районной организации ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы, правоохранительных органов Ленинского района. Событие прошло в ДК «Металлург», где губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов и другие высокопоставленные лица выразили благодарность активистам ветеранской организации, поздравили с юбилеем и вручили памятные подарки.

Именно 1 октября 1983 года прошло первое собрание актива Ленинского района с ветеранами партии, где был избран состав Совета ветеранов. Это стало началом образования ветеранской организации Ленинского района, которая затем оживила работу с ветеранами и установила хорошие отношения со школами. Ветераны делились своими воспоминаниями о героических подвигах воинов в борьбе с фашистскими захватчиками и роли советского народа в борьбе за Победу.

Сегодня основными направлениями работы Совета ветеранов являются структурное объединение ветеранов, создание первичных организаций в трудовых коллективах, защита социально-экономических и правовых интересов людей старшего поколения, передача жизненного опыта молодежи и организация культурного досуга ветеранов.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов выразил свои поздравления со сцены, отметив, что это знаменательный, волнительный и добрый праздник. Он также выразил благодарность ветеранам за их активную жизненную позицию и проводимые мероприятия, пожелал здоровья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого доброго.