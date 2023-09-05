Житель Новосибирской области до смерти избил собутыльника

Новосибирской области будут судить мужчину после убийства собутыльника.

В Сузунском районе Новосибирской области в июле 2023 году 36-летний мужчина до смерти избил собутыльник. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в доме 51-летнего мужчины. В результате застолья между ними произошел конфликт. 36-летний сибиряк нанес руками и ногами множественные удары в жизненно-важные органы потерпевшему, от которых он скончался на месте.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас уголовное дело направлено в Сузунский районный суд для рассмотрения по существу.



Напомним, жителя Новосибирской области осудили на 8 лет за убийство собутыльника табуретом.