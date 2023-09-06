Была ли взрывчатка на борту Пригожина: раскрыты подробности расследования крушения самолёта

Росавиация и Следственный Комитет России отрабатывают несколько версий гибели самолета Евгения Пригожина на Тверской областью 23 августа текущего года. Портал «Сиб.фм» публикует новые подробности одной из основных версий о теракте на борту бизнес-джета.

Из нескольких версий гибели самолета марки Embraer с бортовым номером RA-02795 официальные источники (Росавиация и СК России) так или иначе склоняются к одной – внешнее воздействие (взрыв заложенной на борту бомбы). Эту версию считает здравой и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший 30 августа, что речь может идти о «преднамеренном злодеянии».

Эксперты, ведущие расследование причин крушения вполне надежного воздушного судна, эту версию рассматривают, как основную, поскольку их сразу же смутила траектория падения, очень похожая на пикирование подорванного изнутри самолёта: «Устройство могло быть достаточно маломощным с точки зрения обывателя. Но оно могло находиться в салоне в районе аварийного выхода — справа по борту, где как раз находится место крепления правого крыла. Это и объясняет резкое отделение крыла, реакцию пилота (он резко потянул штурвал на себя) и внезапное изменение траектории движения самолета», пояснил изданию МК.ру источник, близкий к расследованию.

Также специалисты в настоящее время отрабатывают версию о возможном повреждении «вагнеровского» самолета еще на земле. Под подозрение следователей попали: менеджер самолета, инженеры, участвовавшие в ремонте, а также потенциальные покупатели, посетившие борт утром 23 августа, за несколько часов до катастрофы (судно было выставлено на продажу). Кстати, все сотрудники авиакомпании при приеме на работу проходили исследование на полиграфе, где одним из ключевых вопросов был такой: «Нет ли у вас намерения причинить вред главному пассажиру?». А это вполне оправдывает их, перенаправляя внимание следствия на возможного диверсанта, который мог проникнуть в самолет перед вылетом и заложить взрывное устройство.

Пока что вопросы о том, как была заложена бомба, где она находилась, и кто мог быть замешан в теракте, остаются без ответа. Официальные власти призывают россиян дождаться окончательных результатов следствия, которое, судя по всему, затянется надолго.