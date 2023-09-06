Директор Фонда развития ЖКХ Новосибирской области Ким ушел со своего поста

Свой пост покинул исполнительный директор Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области.

Второго сентября истек срок действия трудового договора Евгения Кима, исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

Отмечается, что в соответствии с приказом пост исполнительного директора замещает его первый заместитель Дмитрий Кулешов. Соответствующий приказ был подписан 1 сентября Денисом Архиповым, министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

«В случае освобождения исполнительного директора от должности, в связи с истечением срока полномочий или досрочно, лицо, исполняющее обязанности исполнительного директора назначается приказом министерства», — сказано в документе.

Выбрать главу новосибирского Фонда развития ЖКХ предстояло в последнем летнем месяце текущего года. При этом сообщалось, что проблемы с программой, с помощью которой Минстрой РФ должен был протестировать претендентов и выбрать лучшего, привели к срыву голосования.

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