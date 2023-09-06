ДТП под Новосибирском 6 сентября унесло жизнь водителя «Ваз 2111»

Под Новосибирском в дорожной аварии на автодороге Северный обход погиб водитель «Ваз 2111».

В Новосибирском районе сегодня, 6 сентября, произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб водитель «Ваз 2111». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Согласно имеющимся сведениям, управлявший «Ваз 2111» мужчина 1976 года рождения выехал на встречку на 37-м км федеральной автодороги Северный обход и врезался во встречный грузовой автомобиль «Вольво» и попутную грузовую машину «Скания» в 18:00.

Выжить в этой аварии водитель «Ваз 2111» не смог. На месте ДТП приступили к работе медики, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Известно, что автомобиль «Ваз 2111» направлялся со стороны р. п. Коченево в сторону р. п. Мошково по автодороге «Северный обход города Новосибирска». Сиб.фм запросило информацию у регионального ГУ МВД. На данный момент ответ не получен.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска произошло массовое ДТП.