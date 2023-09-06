Эксперт Новосёлов из Новосибирска рассказал о новых штаммах гриппа

Медицинский специалист Новосёлов из Новосибирска рассказал об опасности новых подвидов гриппа.

В конце 2023 года ученые Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении четырех новых штаммов гриппа. В предстоящем сезоне в северном полушарии активным будут Грипп A (H1N1), или свиной грипп, Грипп A (H3N2), или гонконгский грипп, вирус гриппа группы B-Victoria, и вирус гриппа группы B-Yamagata, согласно прогнозу ВОЗ.

Некоторые вирусологи предупреждают, что заболевание новыми штаммами гриппа может быть опаснее и тяжелее, чем коронавирус. Они указывают на возможные осложнения в виде пневмонии и продолжительный течение болезни. В этой связи ВОЗ рекомендует вакцинацию для защиты здоровья населения.

Однако есть и другие мнения, в том числе от кандидата медицинских наук Якова Новоселова, который утверждает, что стандартные проявления гриппа не должны быть серьезнее, чем прежде, поскольку за 25 лет его симптомы критически не изменились. Для сравнения, первые вариации COVID-19 были стократно фатальнее, чем версии 2023 года.

Несмотря на разные точки зрения, важно отметить, что вакцинация является одним из самых эффективных способов борьбы с гриппом и защиты от его осложнений. Поэтому рекомендуется слушать рекомендации врачей и учитывать индивидуальные особенности своего здоровья при принятии решений о вакцинации.