Эти диеты вас погубят: 6 самых опасных методик похудения

А вы знали, что диеты были придуманы в строго медицинских целях и проводились под наблюдением врачей?!? Что и когда пошло не так, если эти исключительно лечебные процедуры вышли в широкие массы и стали калечить человеческое здоровье – вопрос риторический. Портал «Сиб.фм» публикует полный список самых опасных диет для домашнего использования.

Диета, как ограничение в питании, исключение определенных продуктов, уменьшение потребления определенных веществ должна проходить под строгим медицинским контролем, единодушно заверяют российские диетологи и гастроэнтерологи. Большая часть таких методик похудения, массово гуляющих по всемирной паутине, представляют опасность для здоровья тех, кто «сидит» на них, предупреждает врач-диетолог Юлия Лапушкина. По её профессиональным наблюдениям, интернет-диеты ограничивают поступление основных компонентов пищи: белков, жиров и углеводов, также поступление витаминов и минералов, которые необходимы для нормального функционирования всего организма. Эксперт с удовольствием поделилась списком из шести самых опасных диет (мы расположили их по степени возрастания опасности для здоровья).

1. МОНОДИЕТА

Питание одним продуктом (фруктами, арбузами, яблоками, финиками, молочкой (кефир), крупами (гречневая) в течение нескольких дней не опасно (разгрузочные дни), но если «сидеть» на такой диете несколько недель, то можно изрядно навредить своему драгоценному во всех смыслах ЖКТ и даже нарушить обмен веществ (микрокровотечения, анемия). Более того, после выхода из монодиеты, лишние килограммы не просто возвращаются, но и проводят с собой «новенькие» жировые клетки.

2. СЛАДКАЯ ДИЕТА

Не диета, а мечта, поскольку основана на употреблении сладостей: конфет, шоколада общим весом не более 100 г в сутки (запивать этот десерт можно черным кофе без сахара). Итогом пары недель такой сладкой диеты станут постоянные головные боли, усталость, снижение либидо, перепады настроения, нарушения менструального цикла, а вид конфет будет вызывать тошноту и позывы к рвоте.

3. БЕЛКОВАЯ ДИЕТА

Та самая сушка тела, что так обожают фитоняшки и бодибилдеры. Принцип действия такой диеты основан на замене углеводов (основной причины лишнего веса) белками. Вес при такой методике хорошо уходит, но за собой уносит и здоровье. Дело в том, что белок перегружает почки и в них стремительно образуется песок и камни, а отсутствие углеводов провоцирует их выработку из белка, что приводит к формированию токсических продуктов в организме. Как минимум, в итоге на «сушке» мы получаем раздражительность, головные боли и ухудшение внешнего вида, максимум – бесплодие у женщин и импотенцию у мужчин.

4. ПИТЬЕВАЯ ДИЕТА

Такая система питания основана на жидкой пище: пюре, соки, протертые супы. Она относится к разряду тяжелых (не каждый выдержит запрет на жевание пищи) и глобально нарушает пищеварение и обмен веществ.

5. ТАЙСКАЯ ДИЕТА

Печально знаменитые тайские таблетки для похудения уже запрещены к продаже во многих странах мира, в том числе и в России, но всё-таки порой «всплывают». Потерю веса такой препарат вызывает посредством глистов или же особых веществ из класса амфетаминов. Похудение идёт стремительно, но при этом подвергает серьёзному токсическому отравлению головного мозга и печени.

6. ПАЛЕОДИЕТА

Медики называют такой метод сброса лишнего веса страшным пережитком прошлого (была «популярна» в каменном веке). Эта система питания особенно популярна среди женщин 50+ и основана на употреблении мяса и рыбы. При этом из рациона полностью исключаются молочные продукты, рафинированные масла и прочая еды, богатая йодом и железом. Как итог – остеопороз (истончение костей) и многочисленные переломы.

Самую безопасную диету может подобрать только эксперт: диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог и только на основании тщательного исследования организма.