Генерал Заварзин: Суровикину нашли «неплохую» должность

Военачальник раскрыл детали перехода генерала Сергея Суровикина на новую должность.

Бывший главком Воздушно-космических сил России генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от должности в конце августа. Об этом сообщили журналисты, отметив, что его имя исчезло из списка главнокомандующих видами Вооружённых сил на сайте Минобороны. На его пост назначен врио — начальник Главного штаба Воздушно-космических сил России генерал Виктор Афзалов.

Однако, по словам генерала в отставке и члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». Он остаётся на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

СМИ ранее сообщали, что Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился с призывом к ЧВК «Вагнер» прекратить мятеж. Западные СМИ даже писали о допросах и аресте генерала. Однако, 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фото Сергея Суровикина с супругой и сообщила, что генерал «жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве».

Министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее не стали отвечать на вопросы про Суровикина. В то же время, Заварзин заявил, что «ничего страшного» не происходит и «поживём – увидим».