Губернатор Андрей Травников открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска

Обеспечен комфортный и безопасный подъезд к населённым пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также к нескольким садовым обществам. Путепровод длиной 85 погонных метров – важная часть транспортной развязки на 23-ем километре Восточного обхода.

Андрей Травников подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сёл очень давно и с надеждой ожидали ввода в эксплуатацию этой развязки: «Объект уникальный, значимость его — стратегическая, так как это — один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу — выход от Северного объезда — трассы "Байкал" — на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идёт, первый этап открыт. На этом объекте мы всегда имеем возможность поощрить добросовестных подрядчиков, и, если работа идёт с опережением, мы приближаем финансирование. Это – объект федеральный, подрядчик сильный – наша компания "Новосибирскавтодор". Они подтверждают, что готовы работать с опережением, поэтому приближение финансирования мы будем обсуждать с федеральным агентством», — отметил Губернатор.

Все работы на путепроводе были завершены: покрытие дороги из асфальтобетона уложено, разметка нанесена, инженерное обустройство выполнено и линия искусственного освещения установлена. Кроме того, на подходах и съездах с развязки сделали асфальтобетонное покрытие.

По словам местных жителей, расстояние между населёнными пунктами Новолуговое и Ремесленное сократилось почти на 1,5 км. Кроме того, проезд стал комфортнее: раньше им приходилось пользоваться грунтовой дорогой.

Новый путепровод, второй из трех, построенных на I этапе строительства Восточного обхода города Новосибирска, уже работает. Год назад он был введен в эксплуатацию в составе транспортной развязки на 14 километре, на перекрестке с региональной дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, в начале I фазы.

Строительство самой развязки продолжается: ведутся работы по устройству цементобетонного покрытия проезжей части, обочин, электроосвещения. По основному ходу I этапа строители продолжают устройство земляного полотна и слоёв дорожной одежды, цементобетонное покрытие уложено в общей сложности на 10,3 км.

Напомним, что проект Восточного обхода включает в себя строительство дороги, которая должна соединять трассы Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и шоссе «Южный транзит». Это новый и удобный коридор, который позволяет разгрузить существующие магистрали от транзита. Новый обход позволит также разгрузить подъезды к областному центру, избавив их от транзитных перевозок.

Автомобильная дорога будет оборудована двухполосными трассами в каждом направлении, удобными мостами и развязками с освещением, разделительной полосой, акустическим экранированием в населённых зонах.

Строительство Восточного обходного пути в Новосибирске будет проходить в несколько этапов, всего запланировано 4 фазы. Результатом их выполнения станет создание объездной дороги длиной в 83 километра, которая будет соединять существующий Северный путь, «Южный транзит», а также федеральную трассу «Чуйский тракт». После завершения строительства Новосибирск будет окружать полукольцо дорог, которое позволит разгрузить восточные и южные въезды в город от транзитного автомобильного транспорта.