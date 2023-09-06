Мэр Новосибирска Локоть озвучил сроки начала отопительного сезона

Стало известно, когда в Новосибирске начнется отопительный сезон.

В Новосибирске в социально значимых объектах и домах тепло может начать появляться еще до старта отопительного сезона. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть 6 сентября в рамках пресс-конференции.

По его словам, начало отопительного сезона приходится на период, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов. При этом новосибирцы могут воспользоваться таким вариантом, как оформление индивидуальной заявки.

«Все зависит от конкретных обстоятельств, как будет складываться погода. Но мы ввели практику работы точечно, по индивидуальной заявке», — сказал Локоть.

Отмечается, что теплом обеспечиваются в первую очередь школы, детские сады и лечебные учреждения.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть прокатился на новом троллейбусе №29.