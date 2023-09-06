Мэр Новосибирска Локоть прокатился на новом троллейбусе №29

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокатился на новом троллейбусе «Горожанин».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокатился на новом троллейбусе «Горожанин», который начал курсировать по маршруту №29 с 1 сентября.

Глава города отметил, что маршрут пользуется большой популярностью, так как все сидячие места в троллейбусе были заняты, несмотря на дневное время

Локоть сообщил, что маршрут №29 проходит из Кировского района в Ленинский район, большая часть которого проходит в режиме автономного хода. Однако там, где это возможно, троллейбус работает как обычно. Главное достоинство этого транспортного средства – его высокая востребованность.

Анатолий Локоть также отметил, что оплатить проезд на троллейбусе можно картой. Он сам расплатился за проезд с помощью мобильного телефона. Кроме того, на линии работает контроль, который пресекает попытки бесплатного проезда.

Мэр подчеркнул, что оплата проезда на новом троллейбусе «Горожанин» удобна и проста, но при этом контроль за проездом работает исправно. Он также предупредил о том, что уже были попытки проезда без оплаты, но они были успешно пресечены.



Напомним, губернатор Андрей Травников открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска.