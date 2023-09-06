Министр энергетики РФ Николай Шульгинов побывал на Новосибирской ТЭЦ-3.

Накануне, 5 сентября, министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил Новосибирскую ТЭЦ-3, ознакомившись с работой станции, которой предстоит пройти через масштабную модернизацию в рамках федеральной программы ДПМ-2. Об этом сообщается в Телеграм-канале «СГК Новосибирск».

Шульгинов похвалил за поддержание порядка, отметив важность обновления теплоэлектростанции, которая находится недалеко от центра мегаполиса. Масштабное обновление станции будет осуществляться в период с 2024 по 2027 годы. На ТЭЦ-3 заменят два турбогенератора. В котельном цехе проектом предусмотрен монтаж нового котла и замена старого; строительство новых электрофильтров.

На фото слева направо: исполнительный директор СГК Павел Барило, технический директор СГК Сергей Пушкин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов

Шульгинов прибыл в Новосибирск в рамках рабочей поездки. Министр энергетики РФ провел заседание правительственной комиссии, в ходе которого затрагивалась тема подготовки электроэнергетики и ЖКХ СФО к грядущему отопительному сезону. Шульгинов также встретился с главой Новосибирской области Андреем Травниковым и полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым. В ходе встреч обсуждались такие вопросы, как перспективы программ газификации в регионе, модернизация объектов ТЭК, а также развитие сетей и генерации.

«Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме. Сибирские энергетики никогда не подводили. Особенно в Новосибирске можно отметить более активную работу по всем направлениям, видим настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону», — сказал Шульгинов.