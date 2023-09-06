На катамаран с путешественником из Новосибирска напали акулы

Катамаран кругосветной экспедиции с новосибирским путешественником атаковали акулы.

Во вторник, 5 сентября, на кругосветную экспедицию Russian Ocean Way в Тихом океане напали акулы. Они потопили катамаран путешественников, но экипаж удалось спасти. Об этом сообщили организаторы экспедиции в официальном Telegram-канале.

Сигнал SOS с катамарана экспедиции подали 5 сентября около 23 часов по новосибирскому времени. В это время судно находилось в Тихом океане, в 835 километрах от австралийского города Кэрнс.

Первый раз акулы кукикаттеры напали на катамаран 4 сентября и повредили задний левый баллон, из-за чего он полностью погрузился под воду. Путешественники продержались в аварийном положении около суток и за это время продвинулись на 100 миль. Спустя день акулы напали снова и прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть.

Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.

Экипаж экспедиции погрузил на корабль личные вещи, все путешественники перебрались, но сам катамаран спасти не удалось — он ушел под воду. Капитан сухогруза принял решение не поднимать его и оставить в океане.

Состав экспедиции — Евгений Ковалевский (Россия, Томск), Станислав Берёзкин (Россия, Новосибирск) и Винсент Томас Этьен (Франция).