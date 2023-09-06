Нарисовал президента: неожиданные факты о школьных годах певца SHAMAN

Талантливый человек талантлив во всём, изрёк когда-то немецкий писатель Лион Фейхтвангер и оказался прав, поскольку мега-талантливый певец Ярослав Дронов недавно признался в наличии ещё одной творческой способности в его копилке. Портал «Сиб.фм» публикует подробности интервью SHAMAN, посвященного Дню Знаний-2023.

Примеров обладания сразу несколькими талантами история мира знает не мало. Взять хотя нашего Михаила Лермонтова, который был не только поэтом, но и отлично рисовал, а также лепил из воска. А пушкинские рисунки на краях рукописей его шедевров? А Гоголевское увлечение вышивкой и шитьём?

Достойным продолжателем русской династии творческих и мега-талантливых людей стал певец Ярослав Дронов, не так давно стремительно взлетевший на вершины музыкального Олимпа. На днях он дал интервью в честь Дня Знаний и озвучил любопытные подробности своей школьной жизни.

Ранее проявление его музыкального таланта – это заслуга родителей. А вот способности к рисованию у Ярослава выявились сами собой и весьма неожиданно. По его признанию, иногда на контрольных вместо листочка с выполненными заданиями, он возвращал различные рисунки. Также с удовольствием он разрисовывал учебники, как многие его одноклассники, но делал это гораздо лучше них: «Да, я любил рисовать. Портреты одноклассников и разных и исторических личностей... Как-то даже нашего президента в учебнике изобразил. Правда, к таким художествам учителя были не очень благосклонны», пояснил SHAMAN в беседе с изданием StarHit.

Из любимых школьных предметов Ярослав, который был далеко не отличником, выделил чтение, письмо и рисование (учителя говорят, что Дронов не любил точные науки, ему с трудом давались алгебра и физика). Но истинной его любовью была история, признался артист. Не от того ли патриотические песни он исполняет так проникновенно, как никто другой?!

Как это не странно, но в школьные годы будущий жгучий красавец отнюдь не пользовался женским вниманием: ««Он всегда был, что называется, себе на уме, больше времени отдавал сцене. Девочки на него особого внимания не обращали. Сейчас-то я уверен, что обращают... Наши все за него рады, говорят, действительно, Ярослав молодец», отметил бывший одноклассник певца Иван Мягких.