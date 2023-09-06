Зависимость со школы: нарколог из Новосибирска Теркулов рассказал о вреде вейпинга среди детей

Специалисты отмечают, что в Новосибирске дети начинают курить вейп в 12-13 лет, а уже к 10-11 классу приобретают стойкую никотиновую зависимость.

В последние годы в России среди детей и подростков стали популярны вейпы и «одноразки», которые можно приобрести на каждом углу любого города. Большинство таких гаджетов продается без акцизов, а производство устройств никто не контролирует.

Вместе с этим появились мифы о безвредности данных устройств. Якобы вдыхаемый пар не наносит никакого урона организму, а в жидкостях нет канцерогенных веществ. Корреспондент Сиб.фм пообщался с заведующим организационно-методическим консультативным отделом Новосибирского областного клинического наркодиспансера Равилем Теркуловым, и попытался выяснить, почему вейпинг стал популярен среди детей и как это может сказаться на их организме в будущем.

Равиль Теркулов, ссылаясь на научную литературу, пояснил, что появление вейпов связано с тем, что ведущие табачные компании заметили снижение спроса на традиционное табакокурение, поэтому появились системы нагревания табака и гаджеты с жидкостями. Эти товары начали продавать под эгидой более безопасного курения.

Специалист пояснил, что одни из первых данную проблему начали изучать в США. Исследователи выяснили, что парение вейпов может вызвать множество проблем со здоровьем.

«Болезнь называется — экзогенная липоидная пневмония или химическая пневмония, которая вызвана тем, что в парах содержится ацетат витамина Е, и он действует на белковые структуры легких, и, конечно, в первую очередь поражаются легкие», — пояснил Теркулов, ссылаясь на исследования.

После использования вейпов часто появляются симптомы: кашель, боль в груди, одышка, тошнота, рвота, диарея. В некоторых случаях проявляется лихорадка, кровохарканье.

«Риск заболевания легких после парения вейпов повышается почти на 50%. Это приводит к образованию тромбов. Появляется риск проблемы эрекции у мужчин. На 71% увеличивается риск инсульта, на 59% увеличивается риск сердечных приступов и стенокардии. Ишемическая болезнь сердца увеличивается на 40%, появляется риск ухудшения зрения», — рассказал нарколог.

Теркулов уточнил, что дети пользуются вейпами из-за отсутствия информации о том, что в них есть опасные вещества.

«Группа психологов Новосибирского областного наркодиспансера спрашивала у детей, зачем они курят вейпы. Подростки отвечают, что сейчас это модно. Они привержены определенной группе, а также потому что это "вкусно и сладко". Они считают, что пар это нормально», — отметил он.

Психологи говорят, что вейпинг наиболее распространен среди учащихся шестых-восьмых классов, а уже к 10-11 классам появляются проблемы со здоровьем. При этом нередко курящие родители не видят в вейпинге ничего плохого, утверждают специалисты.

Теркулов добавил, что в наркологический диспансер приводят и детей, курящих вейп.

«Они нуждаются в медицинской помощи. Никотин вызывает зависимость, поэтому это болезнь. Она лечится, но она требует психологического воздействия», — подытожил специалист.

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