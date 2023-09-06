В Новосибирске авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Сибирь».

В отношении авиакомпании «Сибирь» Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку из-за отказа пассажирам в перевозке в аэропорту Толмачево. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Удалось выяснить, что указанная авиакомпания на незаконных основаниях отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билет на рейс из Новосибирска в Омск. Произошло это в первом летнем месяце текущего года. Причиной отказа назвали превышение количества доступных мест в самолете.

Прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. В итоге «Сибирь» привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Авиаперевозчика обязали выплатить штраф в 30 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

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