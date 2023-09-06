Опубликована карта военной спецоперации на Украине 6 сентября

О важных событиях специальной военной операции на Украине 6 сентября — в материале Сиб.фм.

В Министерстве обороны России сообщили о результате спецоперации на Украине, которая проходила 6 сентября. Военнослужащие ВС РФ отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ на донецком направлении. Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. Потери противника составили до 285 человек, а также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», пушка «Рапира» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, пишут «Известия».

На южнодонецком направлении была отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 180 украинских военнослужащих, а также были уничтожены пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20.

На запорожском направлении ВС РФ отразили четыре атаки противника. За сутки было уничтожено до 40 украинских военных, а также танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 «Paladin» производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На купянском направлении российские военные улучшили тактическое положение и отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 юоевиков, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6426 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11696 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6253 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12749 единиц специальной военной автомобильной техники.