Петиция: россияне требуют открытого расследования гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Упокоиться с миром Евгению Пригожину никак не дают сомнения широкой общественности в истинности его гибели. Дело дошло до открытого требования честного расследования. Портал «Сиб.фм» публикует подробности петиции, которую инициировал наш земляк, житель Новосибирска.

Анатолий Овчинников (так зовут автора петиции), разместивший текст с требованием на портале Change.org, открыто требует проведения честного, по его мнению, и прозрачного расследования дела о гибели 62-летнего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сибиряк, как и многие россияне, сомневается в официальных данных, которых, кстати сказать, не так много – несколько дней спустя авиакатастрофы самолета Пригожина, Следственный комитет России подтвердил личность Пригожина с помощью анализа ДНК и на этом всё. Других сведений о расследовании нет. Молчит и Росавиация, которая занимает отработкой причин крушения бизнес-джета. Пресс-служба Евгения также ограничилась скупым приглашением через свой Телеграмм-канал на похороны своего руководителя, сообщив, что «прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате и желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, где похоронен его отец (могилы находятся рядом)».

Отсутствие информации, как в случае с генералом Суровикиным, рождает в информационном пространстве различные, порой неприглядные слухи и развязывает руки западным СМИ. А они не стесняются и фантазируют по в полную силу, уверяя, что в погибшем самолете находился не сам военачальник, а его двойник.

Всё это отразил с своей петиции и её автор: «Смерть основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина с каждым днем обрастает новыми слухами. На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолете. Граждане России должны понимать, что честное, открытое и прозрачное расследование страшной трагедии должно в первую очередь остановить информационную атаку, развязанную в отношении нашей страны Западом», написал новосибирец Анатолий Овчинников.

Отметим, что под петицией на данный момент появилось 15 подписей.