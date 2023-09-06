Под Новосибирском 6 сентября произошло смертельное ДТП с «Ваз 2111»

Под Новосибирском погиб водитель «Ваз 2111».

В Новосибирском районе 6 сентября погиб в дорожной аварии водитель «Ваз 2111». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 18:00 на 37-м км федеральной автодороги Северный обход. За рулем «Ваз 2111» находился мужчина 1976 года рождения.

При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречку и влетел во встречный грузовой автомобиль «Вольво» и попутную грузовую машину «Скания». В итоге водитель «Ваз 2111» погиб на месте.

Очевидцы с места происшествия сообщили, что в результате дорожной аварии образовалась пробка от подъема с Рыбачего.

На место ДТП прибыли медики скорой помощи. Там лежал мужчина. Также к месту направилась машина реанимации.