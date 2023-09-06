Подростки запустили салют с автомобиля в центре Новосибирска

В Новосибирске полиция ищет водителя автомобиля, с которого запустили салют в центре города.

В Новосибирске подростки на Mitsubishi запустили салют с крыши автомобиля напротив мэрии. Видео появилось в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что один из парней лежит на крыше машины и держит ногами коробку с фейерверком, параллельно снимая все на телефон.

Роликом заинтересовались в Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что сотрудники сейчас устанавливают личность водителя автомобиля, устроившего необычный перфоманс на улице Ленина.

«В соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку людей вне кабины автомобиля, ему грозит административный штраф в размере 1000 рублей», — отметили в ГИБДД.



Как ранее писал Сиб.фм, подросток из Новосибирска прокатился на капоте автомобиля по центру города.