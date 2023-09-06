Погрузка на железной дороге в Новосибирской области увеличилась на 13,3% в январе – августе

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе — августе 2023 года составила 17,7 млн тонн. Это на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:

каменный уголь – 11 млн тонн (+19,6%);

- нефть и нефтепродукты – 998 тыс. тонн (+17,4%);

- лом черных металлов – 267,3 тыс. тонн (+4,1%);

- черные металлы – 165 тыс. тонн (+19,5%);

- каменноугольный кокс – 67,3 тыс. тонн (+28,7%);

- продукты перемола – 65,7 тыс. тонн (+25,9%);

- химикаты и сода – 57 тыс. тонн (+14,4%).

Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте.