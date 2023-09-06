Специалист Новосёлов из Новосибирска объяснил, почему энергетики вреднее кофе

Специалист из Новосибирска рассказал, почему энергетики вреднее кофе.

Кофе тоже представляет собой энергетик, особенно современный, состав которого натуральным не назовешь. Об этом рассказал «АиФ-Новосибирск» кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

По словам специалиста, в случае с кофе наших дней речь идет о ячменном суррогате, пропитанном синтетическим кофеином, который сильно воздействует на сердечно-сосудистую и нервную системы. Причем энергетики бьют по организму еще сильнее. Такие напитки включают в себя синтетический кофеин, много сахара, таурин, теабромин и прочие дополнительные стимуляторы и красители.

Новосёлов отметил, что в энергетиках есть стимулирующие компоненты, которые бьют по организму человека сильнее, нежели кофе. Их употребление угрожает развитием ишемической болезни сердца, инсультами, инфарктами.

«Если у человека цель помощнее взбодриться, повысить себе настроение и тонус, тогда он постепенно будет переходить на более сильные стимуляторы. Так дело может дойти до наркотиков», — сказал медик.

Кроме того, Новосёлов подчеркнул, что из-за агрессивной ортофосфорной кислоты и иных компонентов энергетик грозит человеку развитием язвенной болезни желудка, панкреатита, холецистита, растет риск развития геморроя. Злоупотребление энергетиками может привести к развитию кариеса, ухудшает зрение.

Новосёлов сообщил, что энергетик можно употребить при нахождении человека в крайне затруднительном положении. Полезной альтернативой энергетикам медик назвал производственную гимнастику, сон. Специалист добавил, что частое употребление кофе лучше, чем распитие энергетиков, но тоже имеет негативные последствия.

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