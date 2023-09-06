Стали известны подробности нападения акул на катамаран с путешественником из Новосибирска

Катамаран кругосветной экспедиции с новосибирским путешественником у берегов Австралии атаковали акулы.

Во вторник, 5 сентября, участники кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подверглись нападению акул у берегов Австралии. Томич Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Берёзкин рассказали подробности случившегося журналисту «АиФ-Новосибирск».

По словам путешественников, на днях, когда они следовали от Вануату к Австралии, их катамаран атаковали бразильские акулы. В ночь на 5 сентября из-за хищников в левом баллоне судна появилась пробоина. Ковалевский подчеркнул, что они кое-как нейтрализовали серьезное повреждение и продолжили плавание на катамаране с частично затопленной кормой.

Хищники не перестали атаковать судно и прокусили правый баллон в ночь на 6 сентября. Путешественники не дожили бы до утра, ведь корма стала уходить под воду. После полуночи находившиеся на борту активировали спасательный буй и связались с исполнительным директором Томского отделения Русского географического общества Юлией Калюжной.

Далее стартовала спасательная операция. К катамарану службы Австралии направили панамский карго. Через час он был на месте. На тот момент, как рассказали путешественники, корма была в воде на 0,5 м. В итоге катамаран потонул, но им спастись удалось.

«Полтора часа шла спасоперация. Высота борта карго метров 15. Наш левый борт начало подминать под борт карго. Возникла опасность переворота через борт катамарана под борт карго», — сказал руководитель экспедиции.

Как ранее писал Сиб.фм, на катамаран с путешественником из Новосибирска напали акулы.