Турфирмы Новосибирска предупредили о подорожании отдыха за границей зимой

Жителей Новосибирска предупредили о росте цен на перелеты и размещение за рубежом зимой.

Турфирмы Новосибирска рассказали о грядущем подорожании туров за границу в зимнее время года. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, цены вырастут на 10-15%. По мнению большинства участников рынка, подорожание может составить до 30%. К росту цен, как отметили представители турбизнеса, приведут как решения зарубежных партнеров, так и ситуация в экономике России.

По словам Светланы Фоменко, исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций, подорожание связано в первую очередь с ростом курса доллара. Также не стоит забывать о повышении цен на осенне-зимний сезон принимающей стороной. Так, о подорожании ранее проинформировали отели Турции и Таиланда.

Ситуацию с отдыхом за границей прокомментировала также директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева. Она подчеркнула, что многие представители турбизнеса сейчас говорят о росте цен до 30%. Это затронет отели и авиаперелеты.

«Вряд ли останется направление, на котором цены не изменятся. Они и сейчас уже очень высокие, а осенью и зимой станут еще выше, к сожалению. Более-менее доступным для новосибирских туристов останутся внутренние направления – Шерегеш, Алтай, Санкт-Петербург, Сочи», — сказала Гоголева.

Светлана Фоменко напомнила, что осенью и зимой новосибирские туристы смогут отдохнуть и в Мьянме. Она вряд ли будет дороже Таиланда. Первый прямой рейс из Мьянмы прибыл в Новосибирск 5 сентября. По словам экспертов, геополитические и экономические изменения в любой момент могут перечеркнуть все прогнозы в плане грядущего сезона.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть озвучил сроки начала отопительного сезона.