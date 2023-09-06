В Дзержинском районе Новосибирска объявился педофил

В Дзержинском районе Новосибирска правоохранители разыскивают педофила.

Отдел полиции №5 «Дзержинский» Новосибирска распространил ориентировку на мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке. Новосибирцев призвали быть бдительными.

Сотрудники полиции предоставили два изображения, уточнив, что на ориентировке один и тот же человек. Новосибирцев призвали разослать ориентировку по группам родителей, отметив важность любой информации, которая поможет задержанию этого мужчины.

Согласно имеющимся сведениям, мужчина был замечен в совершении развратных действий на детской игровой площадке рядом с домом №4 по ул. Куприна в период с 12:00 до 16:00 29 августа текущего года. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину описывают как лицо славянской внешности, ростом 175-185 сантиметров, среднего-полного телосложения, в светлой футболке и синих шортах (бриджах). На вид ему от 30 до 40 лет.

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирской области получил срок из-за варившего мак собутыльника.