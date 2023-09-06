В Калининском районе Новосибирска тушат крупное возгорание в пятиэтажке

В Новосибирске загорелась пятиэтажка в Калининском районе.

На улице 2-ой переулок Краснодонский Калининского района Новосибирска огнеборцы ликвидируют крупное возгорание. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального МЧС.

Экстренные службы были проинформированы о возгорании в 5-этажном жилом доме в 17:11. Спустя 6 минут после получения сообщения о пожаре на месте находилось первое пожарно-спасательное подразделение.

Прибывшие на место специалисты увидели густой черный дым, который шел с кровли дома. Эвакуировать пришлось 20 жильцов. Согласно предварительным сведениям, пострадавших удалось избежать.

С огнем борются 36 огнеборцев. На месте находятся 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, пожар распространился на площади 500 «квадратов».

На месте пожара развернули штаб пожаротушения. Сообщается об эвакуации спасателями 30 человек. На место были направлены экипажи ГИБДД.

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