В Новосибирске летучая мышь влетела в квартиру 83-летней пенсионерки

Спасатели помогли пенсионерке из Новосибирска, в которой в окно влетела летучая мышь.

Во вторник, 5 сентября, в Новосибирске спасатели службы МАСС помогли пенсионерке, к которой в квартиру влетела летучая мышь. Они поймали рукокрылого зверя в коробку и выпустили с балкона.

В Новосибирске холодает, и летучие мыши ищут себе тёплые места для зимовки. Иногда они прилетают к жилым домам и селятся на чердаках или даже стремятся попасть в тёплую квартиру. Мышь не хочет навредить жителям квартиры, а поэтому следует ей помочь выбраться из незнакомого места. Для этого нужно вывести из помещения домашних животных, чтобы они не навредили гостю, а затем начать операцию по спасению мыши.

Нельзя брать летучую мышь голыми руками: они являются переносчиками смертельно опасных для человека инфекций. Подойдут толстые перчатки, кухонные прихватки или даже плотное полотенце. Мышь можно накрыть коробкой, между ней и поверхностью просунуть плоскую картонку, а затем освободить мышь с балкона или в другом свободном пространстве. Нужно убедиться, что мышь полетела, а не уселась на балкон поблизости, особенно если рядом есть коты.

Летучие мыши являются важным звеном в пищевой цепи и выполняют ценную экологическую функцию. Они питаются насекомыми, которые могут повредить сельскохозяйственные культуры и растения в лесу. Также они играют важную роль в распространении пыльцы растений и опыления цветов, что помогает сохранить биоразнообразие.