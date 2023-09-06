В Новосибирске в НГТУ изобрели уникальный беспилотник

В Новосибирске в НГТУ изобрели беспилотник с грузоподъемностью до 100 килограммов.

В Новосибирском государственном техническом университете разработали беспилотный летательный аппарат с грузоподъемностью до 100 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Авторы проекта заявили, что такому БПЛА нет аналогов. Беспилотник «Сарма» предназначен для работы в трех сферах: сельском хозяйстве, перевозке грузов на большие расстояния и мониторинге протяженных объектов, таких как границы, трубопроводы и береговая линия.

Одним из главных преимуществ БПЛА его высокая энергоэффективность. Беспилотник получил волнистый профиль крыла, что повышает безопасность эксплуатации воздушного судна и улучшает его взлетно-посадочные характеристики.

Конструкция летательного аппарата включает жесткий силовой каркас, изготовленный из алюминиевых сплавов, и менее прочную, но более податливую обшивку из пластика. Силовой каркас для различных модификаций аппарата остается практически неизменным, а пластиковый обвес можно менять в зависимости от задач заказчика. Инженеры сосредоточили внимание на том, чтобы материалы, применяемые в конструкции, были дешевы, доступны и пригодны для вторичной переработки. Разработанные технологии позволят строить и более тяжелые БПЛА с полезной нагрузкой до 500 кг.



Напомним, в Новосибирске на «Технопроме-2023» показали робота-тренера.