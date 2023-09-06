Родители учащихся школы №217 переводят своих детей из учреждения из-за переполненности и из-за плохого обучения.

В Новосибирске в школе №217 в «Матрешкином дворе» произошла давка среди учащихся. Видео с огромной толпой школьников выложили в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что в коридорах учреждения практически не протолкнуться, а ученикам приходится добираться из кабинета в кабинет «по головам».

«Количество учеников младших классов зашкаливает. В коридоре не протолкнуться», — прокомментировала автор видео.

Директор учреждения Елена Третьякова на звонок корреспондента Сиб.фм не ответила. Сейчас в школе №217 обучается более 3200 учеников, однако она рассчитана только на 1100 обучающихся. Многие родители переводят своих детей из единственной школы на районе в другие учреждения, даже в частные. По словам жительницы ЖК Людмилы ей пришлось переводить ребёнка в частную школу из-за переполненности и из-за плохого обучения.

Сибирячка рассказала, что её ребенок учился два года в начальных классах, однако в классах было по 36-38 человек, а учителя часто увольнялись.

«Учителя в классах менялись почти каждый месяц. У нас за два года поменялось 4 учителя. Из-за этого дети ничего не понимали и ничего не учили», — рассказала Людмила корреспонденту Сиб.фм.

Из-за этой ситуации ей приходилось оплачивать репетиторов и продленку ребёнку, но поняла, что частная школа выйдет дешевле. По словам других собеседников, в 217 школе 14 первых классов по 36 человек в каждом. Кроме этого, в школе 3 смены.

Ольга (имя изменено) анонимно поделилась с Сиб.фм, что среди обучающихся очень много мигрантов, не знающих русский язык. Женщина предположила, что это одна из причин текучки учителей.

«В этой школе не учат детей. Нам однажды классный руководитель сказала: "вы учите, а мы проверяем". Вот после этого ада мы и ушли. Сейчас очень многие забирают своих детей», — отметила еще одна мама ребёнка.

В мэрии Новосибирска сообщили, что информацию о давке передали в департамент образования, однако отметили, что ответ придется подождать из-за огромного количества поступающих сообщений.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области заявили о нехватке учителей в школах.