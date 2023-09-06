В Новосибирске врачи-онкологи удалили женщине редкую опухоль

Женщина смогла избавиться от редкой злокачественной опухоли благодаря усилиям онкологов из Новосибирска.

В Новосибирске онкологи удалили редкую злокачественную опухоль 33-летней пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

В министерстве рассказали, что у женщины на МРТ было обнаружено объемное новообразование. Специалисты выполни эндоскопическое УЗИ с трепанбиопсией тела поджелудочной железы. Пациентке поставили диагноз — псевдо-папилярная опухоль поджелудочной железы. Главврач онкодиспансера Сергей Фурсов пояснил, что это очень редкий случай, но поддающийся лечению.

Операция была технически сложной и включала в себя резекцию опухоли и удаление лимфоузлов, а также сохранение селезенки. Команда хирургов в составе Сергея Фурсова, Игоря Хадагаева и Алексея Ломакина успешно выполнила операцию.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медицинских работников и восстанавливается. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Данный тип опухоли не требует дальнейшего фармакологического или радиотерапевтического лечения.



Напомним, в Новосибирске хирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли у 66-летней пациентки.