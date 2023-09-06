В Новосибирской области остатки средств на счетах эскроу выросли на четверть

Эксперт рассказал о динамике на рынке недвижимости в Новосибирске.

За пять месяцев с марта по август текущего года суммарные остатки средств на счетах эскроу застройщиков Новосибирской области увеличились на 25,9% с 77 747 до 97 886 млн. рублей. С сентября прошлого года по март текущего остатки на счетах эскроу снизились на 8%, а сумма действующих кредитных договоров выросла на 26,5%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

ЦБ РФ в отчете «О проектном финансировании строительства жилья во II квартале 2023 года» связал рост объёма поступлений на эскроу в РФ с продажами по льготным ипотечным программам, а увеличение остатков — с сезонным замедлением ввода МКД, уточнил он.

«В Новосибирской области это не совсем так, кроме абсолютного роста выросло и отношение остатков на счетах эскроу к сумме действующих кредитных договоров впервые с 01.06.2022 года. ЦБ РФ зафиксировал в регионе увеличение уровня проданных квартир в объеме строительства, пусть и на 1.6 п.п», — добавил эксперт.

Процент проданных квартир отличается у застройщиков в разы. Это зависит от стратегии, объёма строительства, динамики роста и охвата рынка. По данным Дом.рф, в обзоре МКД в РФ во втором квартале 2023 года у лидера Новосибирской области по заделам ГК Расцветай продано 9% квартир, а у Брусники, идущей на втором месте — 41%. По данным ЕРЗ, ГК Расцветай увеличила задел за год на 128%, а Брусника на 11%.

Напомним, в номинантах на «Строителя года-2023» Новосибирска появилось много новых имён.