В НВВКУ стало обучаться в два раза больше курсантов из-за рубежа

В НВВКУ за 3 года стало в два раза больше иностранных курсантов.

В Новосибирском высшем военном командном училище за последние 3 года количество иностранных курсантов увеличилось вдвое. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Волоткович, замначальника училища по учебной и научной работе.

По словам полковника, в настоящее время наблюдается расширение специального факультета для подготовки военных специалистов из-за рубежа. Он подчеркнул, что в прохождении 5-летней программы подготовки задействованы свыше 200 иностранных курсантов.

«За последние три года <...> реализация программы привлечения иностранных военных специалистов для обучения в вузах Минобороны привела к двукратному увеличению количества слушателей», — сказал Волоткович.

Кроме того, он отметил, что в текущем году еще три страны пополнили список государств, курсанты из которых обучаются в НВВКУ. Теперь их в общей сложности 23. Волоткович добавил, что за 3 года общий набор на первый курс этого училища увеличился более чем в 2,5 раза, составив около 500 человек.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в школе №217 в «Матрешкином дворе» произошла давка.