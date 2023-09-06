Вдоль Сада Дзержинского появится парковка

В Новосибирске продолжается ремонт проспекта Дзержинского по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Здесь восстановят проезжую часть, тротуары, вдоль Сада Дзержинского появятся парковочные карманы. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ремонт автомобильной дороги.

«Проспект Дзержинского — центральная магистраль района и одна из основных городских дорог. В прошлом году мы приступили к комплексному ремонту проспекта, начиная от Березовой рощи. В этом году реконструкция продолжилась на участке от улицы Королева. На совещании с участием губернатора Новосибирской области было принято совместное решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета на ремонт проспекта Дзержинского от ул. Волочаевской до ул. Ползунова. Комплекс работ включает ремонт проезжей части, тротуаров, обустройство парковочных карманов. Объект имеет для города большое значение: здесь располагается завод им. В. П. Чкалова, а также одно из любимых мест новосибирцев — Сад Дзержинского», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

Будет произведен комплексный ремонт участка дороги длиной 800 метров, который включает в себя следующие работы: исправление продольных и поперечных профилей покрытия, установку выравнивающего и верхнего слоя, установку семи переездов на трамвайных путях, подъем существующих смотровых колодцев и дождеприемников, замену дорожных и садовых бордюров, ремонт тротуаров и установку газонов. Также планируется нанесение дорожной разметки по отдельному проекту. А вдоль парка культуры и отдыха им. Ф. Э. Дзержинского предусмотрен проект создания парковки длиной 240 метров.

На сегодня выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя, демонтирована часть дорожного камня, выполнено основание для асфальтирования тротуаров.

Как отметил глава города, на участке проспекта Дзержинского, где в настоящее время ведется ремонт теплосетей, покрытие будет восстановлено после окончания работ. В 2024 году запланирована реконструкция поворота на ул. Волочаевскую. «Будет добавлена полоса поворота направо для того, чтобы решить проблему с пробками. В следующем году будет продолжена реконструкция проспекта Дзержинского до границы города, а также запланирован ремонт трамвайных путей», — отметил мэр.