Юрий Лоза похвалил сотрудников аэропорта Толмачево Новосибирска за проделанную работу

Певец Лоза восхитился работой сотрудников аэропорта Толмачево Новосибирска.

Музыкальный исполнитель Юрий Лоза похвалил новосибирских таможенников за работу по выявлению 5 кг незадекларированных украшений. Об этом он написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в аэропорту Толмачево ранее задержали женщину 57 лет, которая прибыла на самолете из Стамбула. У нее обнаружили 429 изделий, включая кольца, серьги и браслеты. Причем у жительницы Барнаула не было подтверждающих стоимость украшений документов. Гражданка решила воспользоваться «зеленым коридором».

«Удивительно, сколько бы их ни ловили, а они всё везут и везут. Как мне говорили, у таможенников глаз намётан, они почти всегда могут по поведению пассажира определить – есть ему что скрывать, или нет. И уж пять кило цацек они должны были проинтуичить обязательно», — написал певец в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее писал Сиб.фм, россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений.