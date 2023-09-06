сегодня
06 сентября, 22:16
пробки
1/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 97.84 | eur 105.0
сегодня
06 сентября, 22:16
пробки
1/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 97.84 | eur 105.0
сегодня 21:18
общество

Юрий Лоза похвалил сотрудников аэропорта Толмачево Новосибирска за проделанную работу

Фото из соцсетей

Певец Лоза восхитился работой сотрудников аэропорта Толмачево Новосибирска.

Музыкальный исполнитель Юрий Лоза похвалил новосибирских таможенников за работу по выявлению 5 кг незадекларированных украшений. Об этом он написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в аэропорту Толмачево ранее задержали женщину 57 лет, которая прибыла на самолете из Стамбула. У нее обнаружили 429 изделий, включая кольца, серьги и браслеты. Причем у жительницы Барнаула не было подтверждающих стоимость украшений документов. Гражданка решила воспользоваться «зеленым коридором».

«Удивительно, сколько бы их ни ловили, а они всё везут и везут. Как мне говорили, у таможенников глаз намётан, они почти всегда могут по поведению пассажира определить – есть ему что скрывать, или нет. И уж пять кило цацек они должны были проинтуичить обязательно», — написал певец в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее писал Сиб.фм, россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Павел Фролов
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в