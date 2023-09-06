Житель Новосибирской области получил срок из-за варившего мак собутыльника

Житель города Барабинск Новосибирской области Виктор Т. получил срок после того, как собутыльник сварил в его квартире кастрюлю мака.

Безработного 58-летнего Виктора Т. из Барабинска сгубило в апреле 2022 года совместное распитие спиртных напитков со старым знакомым. Впрочем, это уже был третий инцидент, когда в квартире мужчины полицейские заставали наркоманов, варивших себе зелье.

Алкогольные марафоны в квартире, которая находится в переулке Новопокровский города Барабинска, продолжались с апреля по август 2022 года. Полицейские регулярно составляли административные протоколы за то, что в его доме потребляли наркотики. В итоге всё закончилось возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Впрочем, в суде Виктор Т. заявил, что спал и не видел, чем занимаются его собутыльники. Всё начиналось с того, что они напрашивались к нему в гости.

«Однажды шёл пьяный, Иванов предложил ему выпить у него дома, они пошли к нему домой. У Иванова была бутылка водки, но Иванов пить не стал. Он был пьян. Когда он выпивал, Иванов ничего не делал, потом ушёл из его квартиры, квартиру он не запирал, — рассказывал в Барабинском районном суде Виктор Т.

– Разбудили его сотрудники полиции, при нём пригласили понятых. Иванов на плите у него в квартире варил себе мак, при понятых у него изъяли кастрюлю, с чем, не знает, какие-то бутылки, Иванова увезли на освидетельствование».

Как заявил Виктор Т., гость пришёл к нему со своими кастрюлями и воспользовался тем, что собутыльник спит. Всего наркоман заходил к нему раза три, сам хозяин квартиры ничего в своём доме не употреблял, хотя и было на месте изъято четыре шприца.

Барабинский районный суд приговорил Виктора Т. к году условно, но мужчина с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

«Доводы адвоката о невиновности осужденного, так как последний помещение для изготовления наркотических средств не предоставлял, второй инстанцией отклонены, — рассказала Сиб.фм старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Татьяна Соломатова.

– Приговор в части квалификации и меры наказания оставлен без изменения».

Также напомним, что в июле этого года в Новосибирский областной суд поступило уголовное дело об организации крупной нарколаборатории в Тогучинском районе.