Жители Новосибирска спасли из горящей квартиры женщину

В Новосибирске очевидцы спасли женщину из горящей квартиры.

В Новосибирске очевидцы спасли женщину из горящей квартиры на улице Олеко Дундича, 21. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что горела квартира на пятом этаже. Четырнадцать жильцов многоэтажки, из которых трое были дети, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, а хозяйка горящей квартиры была спасена благодаря действиям очевидцев.

«Я с моим другом Данилом стояли на улице напротив девятиэтажки, когда услышали крики. Мы увидели языки пламени в окнах квартиры и без раздумий бросились на помощь. Дверь в тамбур была заперта. Вместе с очевидцами мы пытались вскрыть ее при помощи подручных средств. Затем кто-то принес ключи и открыл отсечку. В тамбуре лежала женщина без сознания. Мы вынесли пострадавшую в подъезд, а затем спустили на покрывале на улицу», — рассказал очевидец Сергей Щемелёв.

Открыл дверь в горящую квартиру Алексей Захаров. Он рассказал спасателям, что во время пожара поднялся на пятый этаж, однако дверь была закрыта. Он дозвонился до соседа, проживающего напротив горящей квартиры, который сообщил, что он не может выйти из своего жилья.

«Я спустился на улицу, он скинул мне ключи, которыми впоследствии удалось открыть отсечку. У входной двери тамбура лежала соседка без сознания. Я успел надышаться дымом, почувствовал себя плохо и спустился вниз. Женщину вытаскивали очевидцы», — вспоминает вечер Алексей.



Также мужчинам помогали спасти женщину и другие соседи. Общими усилиями они сумели спасти ей жизнь. Сейчас в МЧС рассматривается вопрос о поощрении очевидцев.