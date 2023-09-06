Жители Новосибирской области могут сделать свой регион успешнее благодаря конкурсу общественных стартапов

В Новосибирской области стартует пятый конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее», в рамках которого активные жители могут представить и реализовать свои социально-значимые проекты при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. О проведении конкурса речь шла 6 сентября на пресс-конференции в Правительстве региона.

«Это важный проект, благодаря которому люди стали больше верить в себя, смогли найти собеседников и сторонников, получают возможности для реализации своих идей. Также конкурс дает возможности для повышения уровня грамотности, стирает барьер между гражданином и государством. И я хочу выразить большую благодарность нашему Правительству Новосибирской области за такую совместную и системную работу, за вложение бюджетов и реализацию гражданских проектов», — подчеркнул сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Основной целью конкурса является повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в решение социально значимых проблем. Участниками могут стать инициативные группы граждан не менее 3-х человек, проживающие на территории Новосибирской области. Операторы конкурса начнут работу с жителями с 13 сентября. Реализация проектов возможна уже с 1 октября. Максимальный размер одного стартапа составляет 100 тысяч рублей. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.

«Это особенный конкурс для активных граждан, которые, возможно, никогда не имели опыта участия в общественных организациях, но имеют четкое понимаем того, что нужно местным сообществам для развития общественной инфраструктуры. 1837 проектов поддержано за все годы проведения конкурса, это очень большая цифра. Весомую работу проводят региональные операторы, которые информируют и координируют участников. Мы также совместно с ресурсными центрами постарались сократить все сложности с отчетностью для заявителей, и за это люди очень благодарны», — отметила заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

Операторами конкурса выступают региональные ресурсные центры, они будут определены уже 12 сентября. Информация появится на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив региона. Их основная задача — работа с местными сообществами и СО НКО, выявление перспективных общественных проектов и оказание методической поддержки гражданским активистам в написании грантовых заявок.

Конкурс стартовал в 2020 году при поддержке Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и депутатского корпуса. За время его проведения поддержку получили 1837 проектов, которые охватили все муниципальные районы и городские округа региона. Это проекты по сохранению исторической памяти, развитию добровольчества, воссозданию народных ремесел, музыкальные и творческие фестивали, открытые пространства, детские и спортивные площадки, театры под открытым небом, образовательные и просветительские программы, выставки, мастер-классы, тематические праздники и события патриотической направленности