Жители Новосибирской области потратили 2,4 млрд рублей на ювелирные украшения в 2023 году

Новосибирская область заняла второе место по объему продаж в СФО.

За первое полугодие 2023 года жители Новосибирской области потратили на ювелирные украшения 2,4 млрд рублей. об этом сообщили в аналитическом центре SOKOLOV.

По их данным, регион занял второе место по объему продаж в Сибирском федеральном округе, уступив только Красноярскому краю с оборотом 2,7 млрд рублей.

В Новосибирской области жители тратят на ювелирные изделия в среднем 5 406 рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек на ювелирные изделия по России составил 7 100 рублей, но может варьироваться от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей.

Среди регионов СФО самый высокий средний чек зафиксирован в республике Хакасия, где жители тратят на украшения в среднем 8 240 рублей. В пятерку лидеров также входят Кемеровская область, Омская область, Красноярский край и Алтайский край. Наименьший средний чек отмечен в республике Алтай.



Как ранее писал Сиб.фм, россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений.