Банки отмечают рост интереса к льготной программе инвесткредитования со стороны бизнеса

За восемь месяцев 2023 года в ВТБ было одобрено более трехсот сделок на сумму свыше 37 млрд рублей в рамках совмещенной программы Минэкономразвития «1764» и льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП.

Наибольший объем кредитных соглашений по программе клиенты банка заключили в Москве и Московской области (2,8 млрд рублей), Нижнем Новгороде (1,8 млрд рублей), Владивостоке (1,7 млрд рублей), Астрахани и Барнауле (по 1,6 млрд рублей) и Кирове (1,4 млрд рублей). По числу и объему льготных кредитов лидируют предприятия обрабатывающего производства, на которые приходится 50% объема финансирования, 27% средств привлекли компании сферы транспортировки и хранения, 8% — гостиницы и компании общественного питания.

«Инвестиционная активность среднего и малого бизнеса в этом году растет. Предприниматели активно обращаются за банковской поддержкой для реализации ранее отложенных и новых проектов. Одним из факторов высокого спроса на инвестиционное кредитование в 2023 году стала программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. Всего с начала ее действия поддержку получили порядка 500 клиентов банка, объем кредитных соглашений составил 63 млрд рублей», — прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В этом году мы наблюдаем рост интереса к инвестиционному кредитованию со стороны МСП. С начала года льготные кредиты на инвестцели одобрены 658 предпринимателям. Сумма соглашений — 79,4 млрд рублей. Основное количество одобренных заявок — от представителей малого и микробизнеса, на которых пришлись соглашения на общую сумму почти 58 млрд рублей», — отметил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Cовмещенная программа поддержки предпринимателей стартовала летом 2022 года. Она нацелена на расширение доступа МСП к кредитованию по низким льготным ставкам для реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.