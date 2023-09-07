Депутат Госдумы рассказал о планах по замене мобилизованных

Нетипичные геополитические события последних полутора лет толкают российских законотворцев и чиновников на беспрецедентные меры. Портал «Сиб.фм» публикует новые идеи депутатов относительно ротации мобилизованных в зоне действия СВО.

Сразу оговоримся, что в Указе президента Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года «отсутствует информация о сроках службы мобилизованных граждан, основаниях их увольнения и отправки домой. Ничего не говорится о сроках службы мобилизованных и в федеральном законе», таким наблюдениями поделился на днях с широкой общественностью Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев в беседе с региональным изданием «Ъ-Казань».

Исходя из этого юридического нюанса и личных наблюдений (в настоящий момент народный избранник несёт добровольную службу по контракту в зоне действия СВО на Украине), Шарафиев предложил провести ротацию мобилизованных (соответствующий документ о внесении изменений в федеральный закон, согласно которым военная служба по частичной мобилизации должна быть ограничена конкретными сроками ЛДПРовец уже внёс на рассмотрение Госсовета родной Республики).

Отметим, что в случае одобрения этих нововведений на региональном уровне, законопроект поступит в Госдуму для дальнейшей работы. По мнению автора инициативы, сроки службы для мобилизованных должно определить Минобороны: «Это нужно для того, чтобы избавиться от непонятной, размытой ситуации, когда по частичной мобилизации нет ни сроков, ни ориентиров», уверен парламентарий.

Поддержал депутатскую идею и российский адвокат Лаврентий Сичинава, который защищал в судах добровольцев, обратившихся с требованием обязать командование военной части подписать их рапорта, поданные по истечении срочных контрактов (сейчас служба по контракту в зоне СВО считается бессрочной и бойцы не могут увольняться по своему желанию, когда срок контракта истёк).

Однако на днях член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Гурулёв, отвечая на многочисленные вопросы россиян о якобы предстоящей новой волне мобилизации, заверил, что в ней необходимости нет. В качестве аргумента он озвучил уже принятое правительством страны решение о замене действующих мобилизованных в зоне СВО новыми контрактниками.

По словам Гурулёва, в большом количестве солдат нет необходимости. Производство вооружения и амуниции налажено. Производимой продукции хватает для нужд армии: «Мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план по военнослужащим по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. И зарплата, и социальные гарантии достаточно серьезные. И люди идут», заверил депутат.

Напомним, что ещё в феврале 2023 года Депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») предложил заменить часть уже мобилизованных россиян теми, кто стоит на учете в службах занятости: «Уверен, те (безработные – прим.ред.) будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», написал тогда Иванов в личном канале в Telegram.