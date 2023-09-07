Депутаты Новосибирской области отправили технику бойцам СВО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали отправку двух автомобилей, квадроцикла и партии гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области и фонда "Единство" продолжают оказывать помощь в зоне специальной военной операции.

На этот раз депутат Виктор Кушнир организовал отправку двух автомобилей — пикапа Mitsubishi L200 и "УАЗ"-буханки, квадроцикла и гуманитарного груза. Вся техника наполнена необходимыми предметами для передовой.

Представитель фонда "Единство" Роман Андамов сообщил, что объединение регулярно помогает участникам СВО, отправляя гуманитарные грузы в зону СВО. В сборе помощи задействованы частные лица, коммерческие и некоммерческие организации. Груз включает в себя квадрокоптеры, медикаменты, маскировочные сети, созданные жителями Новосибирска.

Виктор Кушнир отметил, что гуманитарную помощь в зону спецоперации отправляют регулярно, причем жители всей области активно участвуют в сборе помощи. Депутаты Заксобрания региона также внесли свой вклад. На этот раз гуманитарный груз собрали купинское объединение "СВОих не бросаем", жители Ленинского района Новосибирска и депутаты Заксобрания. Виктор Кушнир выразил благодарность всем неравнодушным жителям области.

Перед отправкой на передовую всю технику и груз освятил настоятель храма Святителя Василия Острожского иерей Анатолий Альшевский.